Governo, Salvini “Nostro impegno è difesa lavoro e pensioni” (Di domenica 26 settembre 2021) OSTIA (ROMA) (ITALPRESS) – “Grazie all’insistenza della Lega Draghi ha confermato che non ci sarà un aumento delle tasse, anzi il Governo ha trovato tre miliardi per tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per le famiglie”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Ostia (Roma). “Il Nostro impegno per la prossima settimana – ha aggiunto – sarà la difesa del lavoro e delle pensioni evitando il ritorno della legge Fornero, che dopo un anno e mezzo di Covid sarebbe assolutamente disastroso. Se la Sinistra e Confindustria pensano di tornare alla Fornero, rubando 5 anni di vita a lavoratori e lavoratrici la Lega dirà sempre no. lavoro come priorità assoluta della Lega nei prossimi mesi”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) OSTIA (ROMA) (ITALPRESS) – “Grazie all’insistenza della Lega Draghi ha confermato che non ci sarà un aumento delle tasse, anzi ilha trovato tre miliardi per tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per le famiglie”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, oggi a Ostia (Roma). “Ilper la prossima settimana – ha aggiunto – sarà ladele delleevitando il ritorno della legge Fornero, che dopo un anno e mezzo di Covid sarebbe assolutamente disastroso. Se la Sinistra e Confindustria pensano di tornare alla Fornero, rubando 5 anni di vita a lavoratori e lavoratrici la Lega dirà sempre no.come priorità assoluta della Lega nei prossimi mesi”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto Salvini si sta facendo migliaia di chilometri per tirare la caretta per tutti, gestendo le beghe interne e… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - MatteoRichetti : Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro… - castell32082033 : RT @velo_di_maia: Trasporto su gomma in crisi in #Inghilterra a causa dei tagli #Brexit di lavoratori stranieri. Penuria di generi alimenta… - IlModeratoreWeb : Governo, Salvini “Nostro impegno è difesa lavoro e pensioni” - -