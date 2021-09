Gloriana | chi è | età | vero nome | cantante napoletana | Mario Merola | chi è il marito | Instagram | canzoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per l’appuntamento della domenica con Domenica In. Nella seconda puntata in onda oggi, per lo spazio dedicato alla musica ci sarà un momento in cui Francescoricorderanno, indimenticabile interprete della sceneggiata nel mondo e si esibiranno in alcuni classici della canzone: chi è, età, carriera,, all’anagrafe Giovanna Russo, è nata a Napoli il 6 luglio del 1946 ed è una, attrice e conduttrice televisiva. Ha debuttato giovanissima con il teatro di rivista, poi nel 1968 ha partecipato al 16° Festival di Napoli, con la canzone Ammore mio, presentata in coppia con Nunzio Gallo. Da lì ha iniziato a ...