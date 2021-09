Gli effetti della campagna vaccinale sui giovani: scendono i contagi tra gli under 19 (Di domenica 26 settembre 2021) A due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, la temuta ripresa dei contagi non c’è stata. Il merito è da attribuire agli effetti del vaccino, come dimostra la netta diminuzione di casi nella fascia 12-19, dove più di uno studente su due è completamente immunizzato e il 65 per cento ha fatto almeno la prima dose. Lo evidenzia il report dell’Iss aggiornato al 22 settembre, oggi su Il Fatto Quotidiano. “Dall’inizio dell’epidemia sono stati, nella popolazione 0-19 anni, 748.615 i casi confermati di Covid-19 di cui 34 deceduti. Durante il periodo 6-19 settembre 2021 sono stati segnalati 14.967 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 151 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e nessun deceduto. Nelle due settimane precedenti (23 agosto-5 settembre 2021) erano stati diagnosticati 21.036 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 246 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) A due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, la temuta ripresa deinon c’è stata. Il merito è da attribuire aglidel vaccino, come dimostra la netta diminuzione di casi nella fascia 12-19, dove più di uno studente su due è completamente immunizzato e il 65 per cento ha fatto almeno la prima dose. Lo evidenzia il report dell’Iss aggiornato al 22 settembre, oggi su Il Fatto Quotidiano. “Dall’inizio dell’epidemia sono stati, nella popolazione 0-19 anni, 748.615 i casi confermati di Covid-19 di cui 34 deceduti. Durante il periodo 6-19 settembre 2021 sono stati segnalati 14.967 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 151 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e nessun deceduto. Nelle due settimane precedenti (23 agosto-5 settembre 2021) erano stati diagnosticati 21.036 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 246 ...

