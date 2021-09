Gkn | sì al confronto | «Andremo da Todde | ma la trattativa è solo coi sindacati»

Advertising

iltirreno : Gkn, gli aggiornamenti sulla vertenza. La multinazionale pronta a convocare di nuovo i lavoratori. Il futuro resta… - Nazione_Prato : Gkn, parte il confronto con i sindacati - barbycristallo : RT @grazianigio: importante per la @CislNazionale la sentenza che annulla i licenziamenti GKN. Il Governo rafforzi le regole per responsabi… - GiuffreFrancisL : I 422 #dipendenti dello stabilimento della #Gkn Driveline di Campi Bisenzio, sono stati licenziati senza un confron… - GazzettinoL : Gkn, sindacati saltano incontro’Giorgetti convochi le parti”Disponibili al confronto, ma a tavolo del Mise con isti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn confronto

LA NAZIONE

...una multa? Un mese fa ?ha manifestato in piazza? Il 10 settembre a Parma con i lavoratori della...Quale sarebbe il suo primo provvedimento da sindaco? Attiverei conferenze cittadine di...E in particolare con il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha stigmatizzato il casoma ... Successivamente " durante uncon la Cgil a Bologna " Orlando si è detto favorevole anche all'...La multinazionale pronta a convocare di nuovo i lavoratori. Il futuro resta incerto, c’è l’ipotesi di un ingresso dello Stato ...Se il tribunale di Firenze ha annullato la procedura di licenziamento collettivo per 422 lavoratori dello stabilimento di Campi, facendo guadagnare tempo agli operai, la proprietà accelera. Con una no ...