(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “a Gian Domenicorieletto oggidell'Unione delle. La sua conferma dimostra l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Le sue competenze, professionalità e proposte saranno determinanti per una nuova stagione delle garanzie dell'avvocatura penale". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Lollobrigida, 'congratulazioni a Caiazza confermato presidente Camere penali'... - Lucia_1982_ : @axelvassallo @domenicomarock Io adoro la Lollobrigida. Tra le sue interpretazioni quella che preferisco oltre al r… - axelvassallo : @domenicomarock Doveva impedirlo certamente e se non è avvenuto a tutela proprio della signora #Lollobrigida deve f… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Lollobrigida

OGGI

... Francesco- . A distanza di tre giorni dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli ... Fratelli d'Italia chiede che i ministri della Sanità e della, Roberto Speranza e Marta ...... in onda alle 18.25, condotta in questa stagione da Marcoe Giovanna Carollo . 'Sono ... libertà e da quel senso diche ho sempre lottato per difendere. In questo nuovo spazio, ...Lollobrigida: «La Conferenza Stato Regioni sospenda il presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali» ...