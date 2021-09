“Giusina in cucina”: pasta all’uminina di Giusina Battaglia (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle nuove puntate della serie di Food Network Giusina in cucina, dedicata alla cucina siciliana preparata in maniera semplice, ‘casalinga‘, in onda sabato 25 settembre, alle 15:45, sul canale 33, Giusina Battaglia, giornalista ed appassionata di cucina, ha preparato un menu squisitamente siciliano, rivelando la ‘sua‘ ricetta della pasta all’uminina. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 2 mazzetti di finocchietto selvatico, 100 g pancetta affumicata, muddica atturrata, 300 g bucatini, olio, sale e pepe Procedimento Laviamo il finocchietto selvatico e lo lessiamo in una pentola colma d’acqua salata. Quando i finocchietti sono cotti, li preleviamo e nell’acqua profumata al ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle nuove puntate della serie di Food Networkin, dedicata allasiciliana preparata in maniera semplice, ‘casalinga‘, in onda sabato 25 settembre, alle 15:45, sul canale 33,, giornalista ed appassionata di, ha preparato un menu squisitamente siciliano, rivelando la ‘sua‘ ricetta della. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 2 mazzetti di finocchietto selvatico, 100 g pancetta affumicata, muddica atturrata, 300 g bucatini, olio, sale e pepe Procedimento Laviamo il finocchietto selvatico e lo lessiamo in una pentola colma d’acqua salata. Quando i finocchietti sono cotti, li preleviamo e nell’acqua profumata al ...

