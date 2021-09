Giuntoli | “Spalletti ha portato mentalità e certezze Anguissa? Un carro armato”

(Di domenica 26 settembre 2021) Intervistato da Dazn, Cristiano, ds del Napoli, ha parlato dei temi in casa azzurra a pochi minuti dalla gara con il Cagliari: “? Per quanto riguarda il discorso della titolarità siamo abbastanza contati in quest’inizio stagione perché sia Demme che Lobotka sono venuti a mancare e quindi deve giocare quasi per forza. Sapevamo la forza del calciatore. Ha avuto un impatto straordinario, oltre le più rosee aspettative”. Euforia: “Abbiamo un allenatore molto esperto e una squadra con qualche calciatore che ha fatto campionati di grande livello. Dobbiamo continuare con la testa nel, piedi per terra e grande umiltà. Più avanti vedremo”. Cos’ha? “Lae la consapevolezza. Il mister è venuto qui volentieri, credendo molto ...

Cammaroto: 'si muove per il riscatto di Anguissa, quattro azzurri via per la Coppa D'Africa. Il Napoli ... A POCHE ORE DA NAPOLI - CAGLIARI CAMMAROTO SUCHE HA AVUTO UN IMPATTO ...Così ha commentato il momento del Napoli il ds azzurro Cristiano. 'Abbiamo un allenatore ... 'è un allenatore di grande esperienza. Fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai ...premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 11' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Anguissa lancia in area Zielinski, il polacco scatta e dà un gran palla al ...Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato del tecnico azzurro Luciano Spalletti e del gran lavoro svolto in questo inizio di stagione ...