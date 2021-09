Giuntoli | “Anguissa sorpresa Dobbiamo stare con la testa nel carro armato”

Advertising

GusAzpilcueta : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Sapevamo la forza di #Anguissa, ovviamente ha avuto un impatto straordinario, forse oltre le nost… - allgoalsnapoli : VIDEO - Giuntoli a Dazn: 'Sorpreso da Anguissa! Spalletti? Venuto qui volentieri perché crede nella rosa'… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #Giuntoli Giuntoli a Dazn: “Anguissa? Impatto straordinario, oltre… - 100x100Napoli : Giuntoli a DAZN: “Anguissa ancora titolare perché siamo contati” - NCN_it : Giuntoli a DAZN: «Piedi per terra e grande umiltà, avanti così partita dopo partita. Anguissa ci ha sorpreso. Su Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Anguissa

sta dimostrando di essere una roccia che sposta gli equilibri a metà campo e non a casosi sta già muovendo per riscattarlo. Il Fulham non fa sconti ma le parti trattano e lavorano ...Cammaroto: 'si muove per il riscatto di, quattro azzurri via per la Coppa D'Africa. Il Napoli potrebbe chiedere di anticipare la sfida con la Juventus' Emanuele Cammaroto , nel suo consueto ...Tutto pronto per Napoli-Cagliari al Diego Armando Maradona. All’Arena di Fuorigrotta gli uomini di Luciano Spalletti proveranno a continuare la scia di vittorie in campionato. Di seguito, le parole de ...Anguissa? Sta giocando titolare anche per le assenze dei compagni, ha avuto un impatto straordinario, forse anche oltre le più rosee aspettative. Tenere la vetta? Abbiamo tanti giocatori esperti e un ...