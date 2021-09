Giulia Accardi: una donna che attraverso le difficoltà ha raggiunto le stelle (Di domenica 26 settembre 2021) Vogliamo raccontarvi la storia di Giulia Accardi, giovane ventinovenne originaria di Marsala e ancora molto legata alla sua terra e alle sue origini, che nella prima parte della sua vita non si sentiva ascoltata, ma aveva tantissime cose da dire. Ha passato un periodo in cui non stava bene e non era stimolata dall’ambiente che la circondava. Lavorando molto su se stessa è riuscita a superare le difficolta e oggi, modella e professionista di successo, ci racconta di essere riuscita ad ottenere tutto quello che sognava da bambina e forse anche di più. Per Harper Collins ha appena pubblicato un libro, a cui ha lavorato per quasi due anni dal titolo Il potere dell’imperfezione che oggi 25 settembre viene presentato a Torino Outlet Village. Ci sarà anche la possibilità di fare una foto con l’autrice, acquistare il libro e farselo autografare. Per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) Vogliamo raccontarvi la storia di, giovane ventinovenne originaria di Marsala e ancora molto legata alla sua terra e alle sue origini, che nella prima parte della sua vita non si sentiva ascoltata, ma aveva tantissime cose da dire. Ha passato un periodo in cui non stava bene e non era stimolata dall’ambiente che la circondava. Lavorando molto su se stessa è riuscita a superare le difficolta e oggi, modella e professionista di successo, ci racconta di essere riuscita ad ottenere tutto quello che sognava da bambina e forse anche di più. Per Harper Collins ha appena pubblicato un libro, a cui ha lavorato per quasi due anni dal titolo Il potere dell’imperfezione che oggi 25 settembre viene presentato a Torino Outlet Village. Ci sarà anche la possibilità di fare una foto con l’autrice, acquistare il libro e farselo autografare. Per ...

