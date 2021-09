Giovani, come funziona il mutuo per gli under 36 del decreto Sostegni bis (Di domenica 26 settembre 2021) Fino alla metà del 2022, il decreto Sostegni bis – un pacchetto di aiuti per le attività entrate in crisi durante la pandemia – prevede, salvo proroghe, due nuovi provvedimenti per tutti gli under 36. Il primo riguarda l’eliminazione delle imposte per l’acquisto della prima casa; il secondo la possibilità di avere una garanzia statale che consenta di accedere a un mutuo per una somma fino a 250 mila euro che copra anche il 100% del prezzo dell’abitazione. In questo caso, quindi, non sarà più necessario versare un anticipo di almeno il 20%, perché interverrà la garanzia dello Stato. Entrambe le soluzioni sono pensate per ovviare alla mancanza di contanti. Neanche a dirlo, le novità in programma hanno accesso un immediato interesse tra i Giovani, con le domande per i mutui che hanno subìto un forte ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Fino alla metà del 2022, ilbis – un pacchetto di aiuti per le attività entrate in crisi durante la pandemia – prevede, salvo proroghe, due nuovi provvedimenti per tutti gli36. Il primo riguarda l’eliminazione delle imposte per l’acquisto della prima casa; il secondo la possibilità di avere una garanzia statale che consenta di accedere a unper una somma fino a 250 mila euro che copra anche il 100% del prezzo dell’abitazione. In questo caso, quindi, non sarà più necessario versare un anticipo di almeno il 20%, perché interverrà la garanzia dello Stato. Entrambe le soluzioni sono pensate per ovviare alla mancanza di contanti. Neanche a dirlo, le novità in programma hanno accesso un immediato interesse tra i, con le domande per i mutui che hanno subìto un forte ...

