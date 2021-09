Giornate Europee del Patrimonio all’Archivio di Stato: spazio al canto beneventano (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento- In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, pomeriggio dedicato al canto liturgico beneventano: frammenti di codici liturgici e pergamene musicali del XI-XV secolo. Presso l’Archivio di Stato al Corso Garibaldi, coordinata da Tetyana Shyshnyak, direttrice del coro della Schola e presidente dell’associazione Orbisophia, si è svolto il Concerto del Coro, composto da 5 voci femminili che hanno dato vita alle antiche preghiere del XI secolo. Proiettato sempre nel pomeriggio il VIDEO clip musicale della Schola cantorum Orbisophia, realizzato nel complesso Monumentale di Santa Sofia, Patrimonio Unesco con la regia di Gennaro Del Piano. all’Archivio di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento- In occasione delledel2021, pomeriggio dedicato alliturgico: frammenti di codici liturgici e pergamene musicali del XI-XV secolo. Presso l’Archivio dial Corso Garibaldi, coordinata da Tetyana Shyshnyak, direttrice del coro della Schola e presidente dell’associazione Orbisophia, si è svolto il Concerto del Coro, composto da 5 voci femminili che hanno dato vita alle antiche preghiere del XI secolo. Proiettato sempre nel pomeriggio ilclip musicale della Scholarum Orbisophia, realizzato nel complesso Monumentale di Santa Sofia,Unesco con la regia di Gennaro Del Piano.di ...

