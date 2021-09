Giornata del migrante, il Papa: “Basta pregiudizi, costruiamo un mondo sempre più inclusivo” (Di domenica 26 settembre 2021) Città del Vaticano – Porsi accanto ai più deboli. Lo ribadisce Papa Francesco al termine dell’Angelus (leggi qui). L’occasione è la Giornata Mondiale del migrante e del Rifugiato, che si celebra oggi e che quest’anno ha per tema “Verso un noi sempre più grande”. “È necessario camminare insieme – dice il Pontefice -, senza pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile: migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno”. Il suo pensiero va quindi a chi, nelle varie parti del mondo, sta celebrando questa Giornata: “Saluto i fedeli riuniti a Loreto per l’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021) Città del Vaticano – Porsi accanto ai più deboli. Lo ribadisceFrancesco al termine dell’Angelus (leggi qui). L’occasione è laMondiale dele del Rifugiato, che si celebra oggi e che quest’anno ha per tema “Verso un noipiù grande”. “È necessario camminare insieme – dice il Pontefice -, senzae senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile: migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire unpiù, che non escluda nessuno”. Il suo pensiero va quindi a chi, nelle varie parti del, sta celebrando questa: “Saluto i fedeli riuniti a Loreto per l’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana in ...

