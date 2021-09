Giorgetti “lo sviluppo economico lo fanno le imprese non lo Stato” (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Lo sviluppo economico lo fanno le imprese non lo Stato. Gli imprenditori creano sviluppo. O creiamo un clima a favore delle imprese, tra i giovani e a livello culturale, o non ne veniamo fuori. Servono nuove imprese, questo è il motore che muove l’economia”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, intervenendo a un convegno a Torino a sostegno del candidato sindaco, Paolo Damilano. “Il Mise è come la Fiat 128 di mio padre, e devo confrontarti con aziende all’avanguardia, come faccio. E anche il Recovery, funzionerà se lavorerà se con le aziende, intercettando l’effervescenza delle aziende”, aggiunge. “A Torino, solo la cenere, arde una vocazione industriale. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Lololenon lo. Gli imprenditori creano. O creiamo un clima a favore delle, tra i giovani e a livello culturale, o non ne veniamo fuori. Servono nuove, questo è il motore che muove l’economia”. Così Giancarlo, ministro dello, intervenendo a un convegno a Torino a sostegno del candidato sindaco, Paolo Damilano. “Il Mise è come la Fiat 128 di mio padre, e devo confrontarti con aziende all’avanguardia, come faccio. E anche il Recovery, funzionerà se lavorerà se con le aziende, intercettando l’effervescenza delle aziende”, aggiunge. “A Torino, solo la cenere, arde una vocazione industriale. ...

Giorgetti: "Senza Merkel il Pnnr può essere migliorato con Draghi" "Siccome mancherà colei che scriveva le regole (Angela Merkel), oggi potremo avere un ruolo particolare. La figura di Draghi potrebbe aiutare a scrivere regole più favorevoli all'Italia". E' il pensie ...

