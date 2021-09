Giacomo Sartori | i dubbi nelle indagini | il cellulare tracciato e quel furto subìto tre mesi prima

(Di domenica 26 settembre 2021)si è ucciso. Questa è l’ipotesi finora confermata dagli investigatori sul 29enne bellunese, ma isulla vicenda rimangono ancora molti. Le domande sull’ingegnere informatico scomparso il 18 settembre scorso a Milano, ruotano soprattutto intorno alla dinamica dei fatti, e sul perché il giovane si trovassecampagne tra Casorate Primo e Motta Visconti, nel Pavese, dove mai era statoné aveva contatti. I primi accertamenti hanno confermato chesi è diretto nella zona dell’agriturismo Cascina Caiella, per rintracciare ilaziendale che gli era stato rubato insieme a due pc dalle parti di Porta Venezia a Milano. Il ragazzo ha percorso così una trentina di chilometri senza soldi e senza documenti con l’obiettivo di trovare i ...

Morte per impiccamento e nessun segno di violenza che possa far pensare ad una colluttazione. Questi i risultati dell'autopsia sulla salma di Giacomo Sartori, che conferemerebbero l'ipotesi degli inve ...Milano, l'autopsia sul corpo di Giacomo Sartori conferma che la morte fu un gesto volontario. Ma restano molte cose da chiarire sulla sua ultima notte ...