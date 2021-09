Giaccherini: "Napoli benissimo, mi sta sorprendendo per un motivo" (Di domenica 26 settembre 2021) L'ex calciatore di Juventus e Napoli, oggi opinionista di Dazn, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando del campionato di Serie A: "Juventus già fuori dalla lotta scudetto dopo 5 giornate? Vedo Inter, Milan e Napoli più avanti rispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma, che con Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco. Il Napoli mi sta sorprendendo per come riesce a vincere le partite con grande facilità". Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) L'ex calciatore di Juventus e, oggi opinionista di Dazn, Emanuele, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando del campionato di Serie A: "Juventus già fuori dalla lotta scudetto dopo 5 giornate? Vedo Inter, Milan epiù avanti rispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma, che con Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco. Ilmi staper come riesce a vincere le partite con grande facilità".

