GFVip, lite furiosa tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: c'entra Magalli. La moglie di Bonolis ha la risposta pronta (Di domenica 26 settembre 2021) Continua il botte e risposta social fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality. GFVip, Sonia Bruganelli e il botta e risposta con Adriana Volpe Tutto è iniziato con uno scatto condiviso da Sonia Bruganelli in cui compare, dopo una cena, assieme a Giancarlo Magalli, seguito dalla didascalia: «Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento ?Magalli e i suoi aneddoti». Il conduttore era al timone de "I fatti vostri", dove ha interrotto i rapporti lavorativi proprio con la Volpe dopo una serie di ...

