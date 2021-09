Gf Vip | dramma per Valentina Vignali | la casa completamente svaligiata dai ladri

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 settembre 2021) Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip:, si è trovata a vivere una situazione davvero delicata. Il suo appartamento è statosvuotato dai. Durante il furto probabilmente il cane della cestista è scappato per lo spavento, lei ne ha denunciato la scomparsa sui social. Signorini protegge Soleil e scoppia la polemica L'ex naufraga è stata salvata per la seconda volta dagli opinionisti in studio e il web ha protestatovittima di un furto perdere il suo Muffin: c’è il lieto fine La cestista, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, pochi giorni fa ha ...