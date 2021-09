GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con l’ultima fidanzata (Di domenica 26 settembre 2021) In questi giorni si sta parlando molto delle ex fidanzate di Manuel Bortuzzo. Dopo la storia d’amore con Martina Rossi, la ragazza che si trovava con lui la notte dell’agguato all’Axa che è costato al nuotatore l’uso delle gambe, all’inizio del 2021 Manuel ha incontrato un’altra ragazza con cui ha trascorso un romantico San Valentino. Ma i due si sono lasciati quasi subito e ora che lui è al Grande Fratello Vip 6, sono venuti fuori i motivi della rottura. GF Vip 6, Volpe e Bruganelli litigano sui social: c’entra Giancarlo Magalli La tensione tra le due attuali opinioniste sarebbe stata studiata a tavolino per rianimare il reality show GF Vip 6, chi è la ragazza di cui Manuel Bortuzzo era ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) In questi giorni si sta parlando molto delle ex fidanzate di. Dopo la storia d’amore con Martina Rossi, la ragazza che si trovava con lui la notte dell’agguato all’Axa che è costato al nuotatore l’uso delle gambe, all’inizio del 2021ha incontrato un’altra ragazza con cui ha trascorso un romantico San Valentino. Ma i due si sono lasciati quasi subito e ora che lui è al Grande Fratello Vip 6, sono venuti fuori i motivi della rottura. GF Vip 6, Volpe e Bruganelli litigano sui social: c’entra Giancarlo Magalli La tensione tra le due attuali opinioniste sarebbe stata studiata a tavolino per rianimare il reality show GF Vip 6, chi è la ragazza di cuiera ...

