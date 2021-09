Gerry Scotti a Sabrina Ferilli | “Ho foto a letto con te” shock durante Tu si que vales

Advertising

AmiciUfficiale : A mezzanotte esce su tutte le piattaforme digitali l'incredibile inedito di Pepè Squad feat Gerry Scotti 'La mia pe… - patafrollolello : @_carotino Gerry scotti? - arabedumb : -stanno criticando la carriera di gerry scotti???? - pazzipergerry : RT @anna_predani: Ma Gerry Scotti davvero non ha tolto le scarpe quando si è sdraiato sul letto a #tusiquevales ?? Nessuno degli uomini le… - anna_predani : Ma Gerry Scotti davvero non ha tolto le scarpe quando si è sdraiato sul letto a #tusiquevales ?? Nessuno degli uomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

TGCOM

' Vostro onore, mi oppongo ! Come ha detto il papa, chi siamo noi per giudicare? Non siamo niente'. Nella seconda puntata di ' Tu Si Que Vales ',scende in campo e - con tanto di toga e parrucca bianca ad hoc - si trasforma in pm per difendere un talento della sua scuderia (Nicola Carroccia) attraverso un' arringa tutta da ridere . ......8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE 10.00 SANTA MESSA 10.50 LE STORIE DI MELAVERDE 13.00 TG5 TELEGIORNALE 13.40 L'ARCA DI NOÈ 14.00 AMICI 16.30 VERISSIMO 18.45 CADUTA LIBERA Quiz con20.00 TG5 ...Nicolò Scalfi, il super campione di "Caduta Libera" di Gerry Scotti, per tutti, è ancora il "ragazzo della porta accanto".Teresa D'Abdon ha ricordato la figlia Monica vittima nel 2003 della violenza del compagno. Un dramma che ha commosso i giudici ma che ha portato alla nascita di un'associazione in favore delle donne ...