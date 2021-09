Germania, testa a testa Spd-Cdu. Deludono i Verdi Tempi molto lunghi per la formazione del governo (Di domenica 26 settembre 2021) I Tempi per la formazione del nuovo governo post-Merkel in Germania saranno probabilmente molto lunghi. Stando alle proiezioni delle ore 18.48 del primo canale televisivo tedesco Ard, è testa a testa fra l'Spd al 24,9% e Cdu-Csu al 24,7% (per i cristiano-democratici si tratta del peggior risultato della storia). I Verdi sono dati al 14,8% (in calo rispetto alle aspettative della vigilia), i... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 settembre 2021) Iper ladel nuovopost-Merkel insaranno probabilmente. Stando alle proiezioni delle ore 18.48 del primo canale televisivo tedesco Ard, èfra l'Spd al 24,9% e Cdu-Csu al 24,7% (per i cristiano-democratici si tratta del peggior risultato della storia). Isono dati al 14,8% (in calo rispetto alle aspettative della vigilia), i... Segui su affaritaliani.it

