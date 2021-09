Germania: testa a testa Cdu-Spd al 25%, i Verdi si fermano al 15%. Liberali ago della bilancia, male Die Linke (Di domenica 26 settembre 2021) testa a testa tra Cdu-Csu e Spd, con i due partiti al 25 per cento. Queste le indicazioni dei primi exit poll di Ard in Germania. Seguono i Verdi, che però si fermano al 15% e i Liberali dell’Fdp che ottengono un buon 11%, come l’ultradestra dell’Afd. Delude Die Linke, ferma al 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 settembre 2021)tra Cdu-Csu e Spd, con i due partiti al 25 per cento. Queste le indicazioni dei primi exit poll di Ard in. Seguono i, che però sial 15% e idell’Fdp che ottengono un buon 11%, come l’ultradestra dell’Afd. Delude Die, ferma al 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag.

