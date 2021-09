Germania, si vota per il post Merkel (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 16 anni la cancelliera fa un passo indietro, dopo aver avuto un ruolo fondamentale anche nella politica dell'Unione Europea. Tornata elettorale molto incerta, Merkel punta su Armin ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 16 anni la cancelliera fa un passo indietro, dopo aver avuto un ruolo fondamentale anche nella politica dell'Unione Europea. Tornata elettorale molto incerta,punta su Armin ...

Advertising

wagjuer : RT @Corriere: Elezioni in Germania: i candidati al dopo Merkel e come si vota - news_mondo_h24 : Elezioni in Germania, si vota per il rinnovo del Bundestag. Finisce l’era di Angela Merkel - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Germania al voto per il dopo Merkel Urne aperte in Germania. Si vota fino al… - Barbara68545184 : RT @Corriere: Elezioni in Germania: i candidati al dopo Merkel e come si vota - infoitestero : Elezioni Germania 2021, oggi si vota: news e candidati -