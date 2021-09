Germania, proiezioni: Spd in lieve vantaggio sulla Cdu, Verdi terzi. Liberali ago della bilancia. Male Die Linke (Di domenica 26 settembre 2021) Testa a testa tra Spd e Cdu-Csu, rispettivamente al 25,2% e 24,6%. Queste le indicazioni delle proiezioni di Ard in Germania. Seguono i Verdi, che però si fermano al 14,3% e i Liberali dell’Fdp con un buon 11,6%, ultradestra peggio del previsto 10,8%. Crolla l’estrema sinistra Die Linke, ferma al 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 settembre 2021) Testa a testa tra Spd e Cdu-Csu, rispettivamente al 25,2% e 24,6%. Queste le indicazioni delledi Ard in. Seguono i, che però si fermano al 14,3% e idell’Fdp con un buon 11,6%, ultradestra peggio del previsto 10,8%. Crolla l’estrema sinistra Die, ferma al 5%, in bilico per l’ingresso al Bundestag.

