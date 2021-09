Germania, elezioni: aperti i seggi, testa a testa Scholz – Laschet per il dopo Merkel (Di domenica 26 settembre 2021) Stando all'ultimo sondaggio Forsa (di venerdì), i socialdemocratici di Olaf Scholz sono in vantaggio con il 25% mentre l'Unione sarebbe al 22, i Verdi al 17, i liberali al 12, l'ultradestra di Afd al 10 e la Linke al 6% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Stando all'ultimo sondaggio Forsa (di venerdì), i socialdemocratici di Olafsono in vantaggio con il 25% mentre l'Unione sarebbe al 22, i Verdi al 17, i liberali al 12, l'ultradestra di Afd al 10 e la Linke al 6% L'articolo proviene da Firenze Post.

