Germania | Comer Industries acquisisce WPG Holdco | l’Italia si fa largo nel settore della meccanica agricola

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 settembre 2021) Nasce un nuovo attore globale dal cuore italiano nellae delle costruzioni.– azienda di Reggiolo produttrice di mietitrebbie, trattori, aratri, falciatrici, escavatori, ruspe e generatori eolici -, ha formalizzato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG, società tedesca capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader neldell’off-highway (componenti e sistemi di azionamento per ilagricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie), presente in 75 paesi e con un fatturato di 396 milioni di euro, 9 impianti produttivi, più di 2200 dipendenti, 8 marchi in portafoglio, 20 centri assistenza in 16 paesi differenti e 130 partner di distribuzione. L’azienda reggiana – che nel 2020 ...