Germania: Baerbock vota, più voti ai Verdi per svolta Paese (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la candidata cancelliera verde Annalena Baerbock ha votato oggi a Potsdam, dove a margine del locale elettorale ha spiegato di sperare un risultato migliore di quanto abbiano lasciato immaginare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la candidata cancelliera verde Annalenahato oggi a Potsdam, dove a margine del locale elettorale ha spiegato di sperare un risultato migliore di quanto abbiano lasciato immaginare ...

Advertising

fattoquotidiano : Germania al voto, Scholz (Spd) contro Laschet (Cdu): chi sono i due candidati alla cancelleria. Baerbock pronta a p… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Germania: Baerbock vota, più voti ai Verdi per svolta Paese: (ANSA) - BERLINO, 26 SET - Anche la c… - iconanews : Germania: Baerbock vota, più voti ai Verdi per svolta Paese - gancillo1 : In #Germania si decide il futuro dell'#Europa. Dai tempi di Bismarck. #elezioni #Laschet #Scholz #Baerbock - rossomille : RT @ErmannoKilgore: In #Germania fanno ancora le elezioni? Ma non c’è l’hanno un #Draghi da mettere al governo per una decina d’anni come v… -