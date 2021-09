Germania alle urne per il dopo Merkel: 6 possibili coalizioni di governo e sfida a 3 per il cancelliere (Di domenica 26 settembre 2021) Germania alle urne per il dopo Angela Merkel. Lo scenario: 6 possibili coalizioni di governo e sfida a 3 per il cancelliere. Un duro attacco alla sinistra e un accorato appello al popolo tedesco a vaccinarsi, con cui sconfessa il candidato socialdemocratico alla cancelleria alle elezioni al via, Olaf Scholz. Ancora una volta è nel segno del pragmatismo, l’ultima performance al Bundestag di Angela Merkel, che con l’appuntamento elettorale di oggi mette fine a un’epoca e apre la nuova era nel segno di una sfida all’ultimo voto tra fra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin della Cdu-Csu. Le operazioni di voto sono cominciate questa mattina alle 8 ora ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 settembre 2021)per ilAngela. Lo scenario: 6dia 3 per il. Un duro attacco alla sinistra e un accorato appello al popolo tedesco a vaccinarsi, con cui sconfessa il candidato socialdemocratico alla cancelleriaelezioni al via, Olaf Scholz. Ancora una volta è nel segno del pragmatismo, l’ultima performance al Bundestag di Angela, che con l’appuntamento elettorale di oggi mette fine a un’epoca e apre la nuova era nel segno di unaall’ultimo voto tra fra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin della Cdu-Csu. Le operazioni di voto sono cominciate questa mattina8 ora ...

Advertising

stevelaces : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. - Mark47949478 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. - lorepregliasco : RT @you_trend: ???? Urne aperte in #Germania fino alle 18:00 per le prime elezioni del dopo-Merkel ???? Nelle nostre storie in evidenza su htt… - SecolodItalia1 : Germania alle urne per il dopo Merkel: 6 possibili coalizioni di governo e sfida a 3 per il cancelliere… - pataflora1 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. -