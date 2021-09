Germania al voto, Scholz (Spd) contro Laschet (Cdu): chi sono i due candidati alla cancelleria. Baerbock pronta a portare i Verdi nel governo (Di domenica 26 settembre 2021) Hanno cercato entrambi di imitare Angela Merkel, con l’obiettivo comune di raccoglierne l’eredità. Armin Laschet (Cdu) e Olaf Scholz (Spd) sono i due candidati a diventare il nuovo cancelliere della Germania. Annalena Baerbock (Verdi) aveva a lungo sperato di poter ambire lei a quel ruolo, ma gli ultimi sondaggi certificano che servirebbe una rimonta incredibile. Il partito ambientalista, però, si prepara a giocare un ruolo da protagonista (insieme ai liberali) nelle trattative per la formazione del prossimo governo. Domenica 26 settembre 60,4 milioni di elettori tedeschi sono chiamati alle urne per rinnovare il Bundestag. Con il primo voto, ‘Erststimme‘, scelgono il candidato che vorrebbe veder rappresentare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Hanno cercato entrambi di imitare Angela Merkel, con l’obiettivo comune di raccoglierne l’eredità. Armin(Cdu) e Olaf(Spd)i duea diventare il nuovo cancelliere della. Annalena) aveva a lungo sperato di poter ambire lei a quel ruolo, ma gli ultimi sondaggi certificano che servirebbe una rimonta incredibile. Il partito ambientalista, però, si prepara a giocare un ruolo da protagonista (insieme ai liberali) nelle trattative per la formazione del prossimo. Domenica 26 settembre 60,4 milioni di elettori tedeschichiamati alle urne per rinnovare il Bundestag. Con il primo, ‘Erststimme‘, scelgono il candidato che vorrebbe veder rappresentare il ...

Advertising

amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26settembre: #commercio estero, cresce l'export ma non gli esp… - fattoquotidiano : Germania al voto, si decide l’erede di Merkel e il futuro dell’Europa: dall’austerità al clima, l’incertezza su qua… - fattoquotidiano : Germania al voto, Scholz (Spd) contro Laschet (Cdu): chi sono i due candidati alla cancelleria. Baerbock pronta a p… -