Germania al voto, affluenza in calo alle 14 al 36,5%. Alle 18 via allo spoglio, è record di indecisi (Di domenica 26 settembre 2021) al voto oggi per le che apriranno il post . Stando ai primi dati sarebbe in lieve calo l' Alle urne: Alle 14 l'Ufficio elettorale ha registrato in 36,5% di elettori. Meno di quattro anni fa, quando l'... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) aloggi per le che apriranno il post . Stando ai primi dati sarebbe in lievel'urne:14 l'Ufficio elettorale ha registrato in 36,5% di elettori. Meno di quattro anni fa, quando l'...

Advertising

amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - repubblica : Germania, la gaffe di Laschet: piega male la scheda e il voto si vede [dal nostro inviato Giampaolo Cadalanu] - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26settembre: #commercio estero, cresce l'export ma non gli esp… - PaoloCaioni : RT @TeresaBellanova: Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella di… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gaffe alle elezioni in Germania: Laschet piega male la scheda, il suo voto è in mostra ma resta valido #ANSA https://t.co… -