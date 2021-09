Germania, affluenza alle 14 al 36,5%: manca il voto postale (Di domenica 26 settembre 2021) L'affluenza alle 14 alle elezioni per il rinnovo del Bundestag in Germania è stata del 36,5% alle 14: lo rende noto l'ufficio elettroale federale. Il Bundeswahlleiter ricorda che alla stessa ora nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) L'14elezioni per il rinnovo del Bundestag inè stata del 36,5%14: lo rende noto l'ufficio elettroale federale. Il Bundeswahlleiter ricorda che alla stessa ora nel ...

Advertising

alex13609111 : RT @bovigus1: Apro ora la home del @Corriere: 'Germania, affluenza in calo rispetto al 2017'; apro quella della @SZ : 'affluenza superiore… - bovigus1 : Apro ora la home del @Corriere: 'Germania, affluenza in calo rispetto al 2017'; apro quella della @SZ : 'affluenza… - messveneto : Voto in Germania, alle 14 affluenza al 36,8: Nel 2017 si era registrata alle 14 una partecipazione al voto del 41,1% - bastet_4711 : RT @Corriere: ?? - #Elezioni in #Germania: secondo le prime proiezioni l'affluenza alle urne per le elezioni federali fino alle 14 è stata d… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Germania, ?? lunghe fila ai seggi (anche se l'affluenza alle 14 si ferma al 36.5% in calo di oltre il 4% rispetto al 20… -