George Clooney e Brad Pitt ancora insieme: un nuovo film per la storica “coppia” (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante Brad Pitt ci abbia conquistati insieme a Leonardo DiCaprio in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – tanto da vincere l’Oscar – una cosa è certa: il suo posto è accanto a George Clooney. Uniti da una profonda amicizia, i due volti storici torneranno insieme sul grande schermo con un nuovo thriller. Per la regia di Jon Watts, noto per i nuovi lungometraggi incentrati su Spiderman (interpretati da Tom Holland e Zendaya), il film è stato già proposto a diversi Studios. Tra questi, spuntano i nomi di Sony, Lionsgate, MGM, Annapurna, Warner Bros. e Universal, così come anche di piattaforme streaming Netflix e Apple. Pitt-Clooney: una coppia che si riconferma sul grande schermo in un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostanteci abbia conquistatia Leonardo DiCaprio in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino – tanto da vincere l’Oscar – una cosa è certa: il suo posto è accanto a. Uniti da una profonda amicizia, i due volti storici tornerannosul grande schermo con unthriller. Per la regia di Jon Watts, noto per i nuovi lungometraggi incentrati su Spiderman (interpretati da Tom Holland e Zendaya), ilè stato già proposto a diversi Studios. Tra questi, spuntano i nomi di Sony, Lionsgate, MGM, Annapurna, Warner Bros. e Universal, così come anche di piattaforme streaming Netflix e Apple.: unache si riconferma sul grande schermo in un ...

