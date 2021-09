Genova, no green pass arrestato per aver aggredito poliziotti (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Un partecipante alla manifestazione No green pass che si è tenuta sabato sotto il palazzo della Regione Liguria è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Un partecipante alla manifestazione Noche si è tenuta sabato sotto il palazzo della Regione Liguria è statoper oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'...

