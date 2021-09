Freccero dice a La7 che non ha fatto il vaccino perché gliel’ha consigliato Montaigner (Di domenica 26 settembre 2021) Il giornalista ed ex consigliere d’amministrazione della Rai, Carlo Freccero, non si è vaccinato contro il Covid. E lo ha detto lui stesso, fieramente e pubblicamente, durante un suo intervento a In Onda, programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. “Ho parlato con Montagnier il 12 agosto a Firenze – ha detto Freccero – e lui mi ha consigliato di non farla (la vaccinazione, ndr), così non l’ho fatta”. Biologo e virologo francese, un Nobel per la medicina nel 2008, Montaigner ha spesso fatto parlare di sé per le sue posizioni spesso “antiscientifiche” e criticate da accademici e professionisti come quelle a supporto dell’omeopatia, oppure sulla papaya capace di curare le sindromi respiratorie dovute alla Sars. Sul Covid è fermamente convinto che sia stato creato in un laboratorio di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Il giornalista ed ex consigliere d’amministrazione della Rai, Carlo, non si è vaccinato contro il Covid. E lo ha detto lui stesso, fieramente e pubblicamente, durante un suo intervento a In Onda, programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. “Ho parlato con Montagnier il 12 agosto a Firenze – ha detto– e lui mi hadi non farla (la vaccinazione, ndr), così non l’ho fatta”. Biologo e virologo francese, un Nobel per la medicina nel 2008,ha spessoparlare di sé per le sue posizioni spesso “antiscientifiche” e criticate da accademici e professionisti come quelle a supporto dell’omeopatia, oppure sulla papaya capace di curare le sindromi respiratorie dovute alla Sars. Sul Covid è fermamente convinto che sia stato creato in un laboratorio di ...

