Francia | Giroud | “Sorpreso dalla mancata convocazione”

(Di domenica 26 settembre 2021) Olivierè rimasto sorprendentemente escluso dal ct dellaDidier Deschamps dalle convocazioni per l’ultima tornata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A proposito di ciò, l’attaccante del Milan ha dichiarato, ai microfoni di Telefoot: “Mi ha un po’, soprattutto il fatto di non esser stato informato prima. È andata così, dobbiamo guardare avanti e vedere cosa riserverà il futuro”. L’ex centravanti del Chelsea ha poi concluso: “Se mi chiamano, farò del mio meglio per aiutare la squadra e avvicinarmi al record di gol di Henry. Il futuro dirà se ci sarà l’occasione per giocare”. SportFace.

Francia Giroud

