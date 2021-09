Francia, Giroud: «Sorpreso da Deschamps per mancata convocazione» (Di domenica 26 settembre 2021) “Mi ha un po’ Sorpreso, soprattutto il fatto di non esser stato informato prima”. In un’intervista a ‘Telefoot’ l’attaccante del Milan Olivier Giroud si esprime sulla mancata convocazione in nazionale nell’ultima tornata di qualificazione al Mondiale in Qatar e sul rapporto sempre più complicato con il ct Didier Deschamps. “E’ andata così, dobbiamo guardare avanti e vedere cosa riserverà il futuro”, ha aggiunto l’ex punta del Chelsea. “Se mi chiamano, farò del mio meglio per aiutare la squadra – ha concluso – E avvicinarmi ad Henry (al suo record di gol, ndr). Il futuro dirà se ci sarà l’occasione per giocare”. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Mi ha un po’, soprattutto il fatto di non esser stato informato prima”. In un’intervista a ‘Telefoot’ l’attaccante del Milan Oliviersi esprime sullain nazionale nell’ultima tornata di qualificazione al Mondiale in Qatar e sul rapporto sempre più complicato con il ct Didier. “E’ andata così, dobbiamo guardare avanti e vedere cosa riserverà il futuro”, ha aggiunto l’ex punta del Chelsea. “Se mi chiamano, farò del mio meglio per aiutare la squadra – ha concluso – E avvicinarmi ad Henry (al suo record di gol, ndr). Il futuro dirà se ci sarà l’occasione per giocare”.

Ultime Notizie dalla rete : Francia Giroud Francia, Giroud non convocato: 'Sorpreso da Deschamps' MILANO - Olivier Giroud non è stato convocato dal Ct della Francia Didier Deschamps per le partite di qualificazione mondiale di inizio settembre. Una scelta che ha colto di sorpresa l'attaccante del Milan, queste le ...

Le pagelle di Spezia - Milan: Zoet incerto, Maldini esegue il copione perfetto ...dalle Under della Francia, spavaldo fino all'ingresso di Leao. Hristov 5 : Non abbandona la postazione, armato di attenzione e rudezza, però è spettatore sul gol. Nikolaou 5.5 : S'incolla a Giroud, ...

Francia, Giroud non convocato: "Sorpreso da Deschamps" Corriere dello Sport Francia, Giroud non convocato: "Sorpreso da Deschamps" L'attaccante del Milan non è presente tra i convocati dei Blues per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali: "Vedremo cosa succederà" ...

Giroud non convocato da Deschamps: "Mi ha sorpreso" L'attaccante rossonero non vestirà la maglia della Nazionale alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali: "Non sono stato avvisato" ...

