Francesca Cipriani scoppia a piangere al Gf Vip: «Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male…». Intervengono gli altri (Di domenica 26 settembre 2021) . Pochi minuti fa, l’ex naufraga è scoppiata in lacrime davanti ai compagni d’avventura, chiedendo l’aiuto di uno psicologo. Le ragazze della Casa si sono strette a lei e l’hanno consolata. Ma andiamo con ordine. Poco fa, il loft di Cinecittà è stato sorvolato da un aereo inviato dal fidanzato di Raffaella Fico per farle una romantica dedica d’amore. La novità ha attirato in giardino tutti i concorrenti, che hanno salutato il velivolo, congratulandosi con Raffaella. Ma proprio in quel momento, Francesca è scoppiata a piangere. Alla domanda se si fosse commossa per l’amica, l’ex Pupa risponde così: «Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 settembre 2021) . Pochi minuti fa, l’ex naufraga èta in lacrime davanti ai compagni d’avventura, chiedendo l’aiuto di uno. Le ragazze della Casa si sono strette a lei e l’hanno consolata. Ma andiamo con ordine. Poco fa, il loft di Cinecittà è stato sorvolato da un aereo inviato dal fidanzato di Raffaella Fico per farle una romantica dedica d’amore. La novità ha attirato in giardino tutti i concorrenti, che hanno salutato il velivolo, congratulandosi con Raffaella. Ma proprio in quel momento,ta a. Alla domanda se si fosse commossa per l’amica, l’ex Pupa risponde così: «Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani GF Vip, Francesca Cipriani contro le nuove opinioniste: 'Non si devono permettere, si parla di rispetto' Francesca Cipriani e gli altri concorrenti della Casa manifestano un grande malcontento in merito alle affermazioni delle opinioniste pop. Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello ...

Francesca Cipriani sbotta contro le opinioniste pop del GF Vip (ed ha perfettamente ragione) L'esordio delle due opinioniste pop del Grande Fratello Vip non è piaciuto quasi a nessuno ieri sera, Francesca Cipriani compresa che ha espresso il suo malcontento proprio in queste ultime ore. Francesca Cipriani sbotta contro le opinioniste pop del GF Vip Ieri sera le due signore hanno detto a Lulù "...

È di Cesenatico il fidanzato della “gieffina” Francesca Cipriani - LivingCesenatico.it Livingcesenatico Francesca Cipriani, il suo titolo di studio è incredibile: nessuno se lo aspettava Molto probabilmente sono in pochi a conoscere il titolo di studio conseguito da Francesca Cipriani. Andiamo a scoprirlo insieme ...

Francesca Cipriani: "Buona domenica a tutti" In cucina, durante la preparazione del pranzo, si respira un aria di buon umore che lascia trapelare una sottile linea di buona malinconia. Mentre alcuni concorrenti sono alle prese con le padelle e i ...

