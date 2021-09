Francesca Cipriani rompe il silenzio al GF VIP 6 e sbotta: “Lo pretendo…” (Di domenica 26 settembre 2021) Francesca Cipriani ha deciso di rompere il silenzio al GF VIP 6 e ha sbottato, ecco cosa ha detto la showgirl. La nota showgirl Francesca Cipriani sta partecipando all’attuale edizione,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 settembre 2021)ha deciso dire ilal GF VIP 6 e hato, ecco cosa ha detto la showgirl. La nota showgirlsta partecipando all’attuale edizione,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

iRichy01 : io come Francesca Cipriani che penso a tutti gli appunti che devo sistemare oggi - quandilfaitnoir : Per ora i miei preferiti sono Samy, Alex, Soleil, Manuel, Giucas e Francesca Cipriani. #GFVIP - abbusoo : ??francesca cipriani è appena uscita dalla casa per i casting ad amici e aggiudicarsi il banco di canto?? - robechedici : Ho acceso la TV su Mediaset Extra e c'era Francesca Cipriani che abbaiava in stile chihuahua #GFVIP - crmbrcc : non seguo il live, ogni tanto leggo quest’# e ho l’impressione che i concorrenti quest’anno sono tutti costruiti, p… -