Franca Leosini: "I giovani killer vanno in tv per esigenza di menzogna. I loro disvalori vengono dalla società" (Di domenica 26 settembre 2021) “Quei giovani killer senza umanità vanno in Tv provando a crearsi un alibi”: così titola una lunga intervista del quotidiano La Stampa a Franca Leosini. La giornalista e conduttrice parla così dei protagonisti dei fatti di cronaca che lei stessa ha raccontato in programmi tv come Storie maledette. Leosini prosegue: “Sgomenta che i protagonisti siano in maggior parte giovani. È giusto allora porsi delle domande, questi giovani da dove attingono i disvalori che poi li portano a delinquere senza provare neppure dolore o pentimento? Se li prendono dalla società nella quale tutti si vive, allora la responsabilità morale di quanto hanno fatto ce la dobbiamo prendere tutti noi”. A chi le domanda se in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Queisenza umanitàin Tv provando a crearsi un alibi”: così titola una lunga intervista del quotidiano La Stampa a. La giornalista e conduttrice parla così dei protagonisti dei fatti di cronaca che lei stessa ha raccontato in programmi tv come Storie maledette.prosegue: “Sgomenta che i protagonisti siano in maggior parte. È giusto allora porsi delle domande, questida dove attingono iche poi li portano a delinquere senza provare neppure dolore o pentimento? Se li prendononella quale tutti si vive, allora la responsabilità morale di quanto hanno fatto ce la dobbiamo prendere tutti noi”. A chi le domanda se in ...

