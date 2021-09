Forse non hai mai visto la casa di Gigi D’Alessio: preparati, resterai a bocca aperta (Di domenica 26 settembre 2021) Non hai mai visto la casa del cantautore Gigi D’Alessio? preparati perchè resterai letteralmente a bocca aperta Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è costellata di successo. D’Alessio ha iniziato a lavorare come pianista di Mario Merola, storico pilastro della musica napoletana. È stato proprio il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 settembre 2021) Non hai mailadel cantautoreperchèletteralmente aè uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è costellata di successo.ha iniziato a lavorare come pianista di Mario Merola, storico pilastro della musica napoletana. È stato proprio il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Quando Berlusconi parlava di 'comunisti' io, forse perché all'epoca ero di sinistra, trovavo che semplificasse ed e… - borghi_claudio : Chi ben comincia (a dire no) è a metà dell'opera. E qui forse non saremo soli. - lucasofri : Saggia riflessione di @VeltroniWalter sui “media”, non i social network, che fanno diventare un successo e un model… - Gian19721 : @mirkonicolino @millym75 Dico che forse dopo la chiusura del 2019 con polemiche sugli infortuni musvolari con Folle… - Dyl4nmfs : Non me lo ricordo forse quella di crudelia demon knxazzata -