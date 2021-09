Formula 1 | oggi Gran premio di Russia di F1 | gli orari in tv su Sky e TV8 | Ferrari in prima fila con Sainz

(Di domenica 26 settembre 2021)1, glie dove vedere il GPin tv.de chance per laneldi Sochi in. Dopo la pole sotto la pia, Lando Norris (McLaren) partirà dallaproprio insieme alla rossa di Carlos. All’inseguimento George Russell (Williams), che è riuscito a inserirsi nelle qualifiche davanti a Lewis Hamilton (Mercedes), per un errore ai box. Il campionissimo – arrivato quarto – proverà però a recuperare. Ladi Charles Leclerc scatterà dall’ultima posizione, insieme a Max Verstappen, in lizza per il mondiale. Entrambi hanno sostituitodel weekend la power unit. Decisivo ieri il passaggio agli ...

Advertising

SkySportF1 : F1, oggi il GP di Russia: orari tv e ultime news da Sochi. Norris-Sainz, amici contro #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, GP Russia: il meteo dal circuito per la gara di oggi a Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - _Carabinieri_ : L’eco del sacrificio del V. Brig. Salvo D’Acquisto risuona vivido nella formula di giuramento pronunciata oggi dai… - petronillarusso : RT @redazionemetis: Nell’udienza tenutasi oggi presso il #Tribunale de @Citta_di_Locri i legali di #MimmoLucano @giulianopisapia e Andrea D… - Fprime86 : RT @SkySportF1: F1, oggi il GP di Russia: orari tv e ultime news da Sochi. Norris-Sainz, amici contro #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP h… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula oggi

CLASSIFICA1/ Mondiale piloti e costruttori: il grande duello (Gp Russia) La denuncia di ... Razgatlioglu vince gara 1! Rea 2/a> MORTO DEAN BERTA VINALES: AVEVA SOLO 15 ANNI, giorno della ...Toroè un buon giorno per tutto ciò che riguarda la salute. Fai un controllo, inizia ... solo voi due sapete qual è lamigliore per stare insieme. Ricchezza: non sai più cosa fare ...Infine per ritrovare una top3 in qualifica di piloti ancora a secco di vittorie in Formula 1 c’è da ritornare a ben 46 anni fa, al Gran Premio di Svezia 1975. Allora a cogliere la pole fu Vittorio ...Sarà un Gran Premio difficile da decifrare quello di Sochi. In pole position c'è il soprendente Lando Norris con la McLaren-Mercedes, recente vincitrice del GP d'Italia ...