Formula 1 | Gp Russia 2021 Sainz | “Pioggia arrivata nel peggior momento”

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Russia: Leclerc, partenza capolavoro con la Ferrari a Sochi. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - sportli26181512 : F1, GP Russia: la Ferrari che lotta, il 3° posto di Sainz. E quel super primo giro. VIDEO: Lo spagnolo protagonista… - FormulaPassion : #F1 | Allungo #Mercedes nella classifica costruttori #RussianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Russia

L'insalata russa, la pioggia che lava via le certezze e toglie a Norris una gara che sembrava già vinta. Vince Lewis Hamilton, trionfo numero 100 in F1, ma dal retrogusto agrodolce. Gp di, orari e classifiche Mondiali Perché dietro c'è Max Verstappen che scattava ultimo, l'olandese esulta come se fosse lui il vincitore: gara di rimonta perfetta, lontana da guai e con sorpassi al ...(aggiornamento Luca Bucceri) DIRETTA1/ Prove libere streaming live: un - due Mercedes nella Fp2! GpDIRETTA1: LECLERC RESISTE, NIENTE PIT La diretta di1 per il GP ...Una gara incredibile, emozionante e d'altri tempi si è conclusa oggi a Sochi. Lewis Hamilton conquista la sua 100a vittoria di carriera al GP Russia e ...Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp di Russia, 15/a prova del Mondiale, conquistando la centesima vittoria in carriera in Formula 1. Secondo sul podio il suo rivale per il titolo, Max Verstappen. Terz ...