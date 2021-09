Formazioni ufficiali Arsenal-Tottenham | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Ledi, match della sesta giornata di. Grande attesa per il derby del nord di Londra con le due compagini a caccia dei tre punti per dare una svolta forse definitiva al percorso in campionato. Ecco le scelte dal primo minuto di gioco di Arteta ed Espirito Santo. Le: in attesa: in attesa SportFace.