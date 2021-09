Fisco | Siracusano Fi | ' inconcepibile più tasse su immobili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Il presidente Silvio Berlusconi, con il suo autorevole intervento su ‘Il Giornale', marca con chiarezza la linea determinata di Forza Italia. Per il mostro movimento è assolutamenteche qualcuno, all'Interno dell'Esecutivo, possa anche lontanamente pensare di aumentare la tassazione sugli". Lo afferma Matilde, deputata di Fi. "La casa -aggiunge- per gli italiani è sacra, è frutto di sacrifici e speranza di stabilità. Rappresenta il punto di approdo e sicurezza per tante famiglie. La casa per Forza Italia non si tocca. Sono certa che nel Governo prevarrà la nostra linea, la linea del centrodestra, la linea del buon senso. Nessun aumento della pressione fiscale, e anzi un alleggerimento della presenza dello Stato per aiutare l'economia nella strada della ripresa”.