Fisco: Gasparri, 'da Berlusconi parole chiare contro tasse e per tutela casa' (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “chiare le parole di Silvio Berlusconi nel suo appello contro le tasse e per la tutela della casa. Berlusconi e Forza Italia hanno cancellato l'Imu sulla prima casa. Non c'è spazio per nessuna riforma degli estimi catastali. Questa è la linea che Forza Italia ha dettato a tutto il centrodestra e al Governo". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "La casa -ricorda- è stata ingiustamente colpita nei decenni da mille balzelli. Se ci sono stati interventi di alleggerimento lo si deve alla tenacia e alla coerenza di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Anche in questi giorni abbiamo detto no a qualsiasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “ledi Silvionel suo appellolee per ladellae Forza Italia hanno cancellato l'Imu sulla prima. Non c'è spazio per nessuna riforma degli estimi catastali. Questa è la linea che Forza Italia ha dettato a tutto il centrodestra e al Governo". Lo afferma il senatore Maurizio, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "La-ricorda- è stata ingiustamente colpita nei decenni da mille balzelli. Se ci sono stati interventi di alleggerimento lo si deve alla tenacia e alla coerenza di Silvioe di Forza Italia. Anche in questi giorni abbiamo detto no a qualsiasi ...

Advertising

Agenparl : FISCO: GASPARRI (FI), DA BERLUSCONI APPETTO A TUTELA CASA, NON C’E’ SPAZIO PER RIFORMA CATASTO -… - MilenaLazzaroni : RT @Newsinunclick: Fisco, Gasparri (FI): “Stop tasse, tutelare casa e famiglia” - Newsinunclick : Fisco, Gasparri (FI): “Stop tasse, tutelare casa e famiglia” - Agenparl : FISCO: GASPARRI (FI), IN LEGGE BILANCIO CHIEDEREMO MENO CARTELLE ESATTORIALI - -