Advertising

ZZiliani : La #Fiorentina di #Italiano è strepitosa ma il gol dell’1-0 di #Sottil è viziato da un fallo di #Gonzalez che va co… - FBiasin : #FiorentinaInter, primo tempo: #Italiano è proprio bravo, la #Fiorentina merita il vantaggio, #Inter male, arbitro peggio. - sportli26181512 : Italiano: '#Fiorentina, approccio giusto. Ma quando gli avversari alzano la pressione...' - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Ecco cosa non sbagliamo mai' - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Contento, volevamo questa vittoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Lo ha detto il tecnico della, Vincenzo, nella conferenza stampa post gara a Udine. "Non stiamo mai sbagliando l'approccio - ha aggiunto - e questo è fondamentale. Nel secondo ...Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese. Le sue parole Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ...Il Torino continua a monitorare Sofyan Amrabat, che ancora non è titolare nella Fiorentina di Italiano, ma gioca a sprazzi. Davide Vagnati ha tentato fino all'ultimo di portarlo in ...Firenze – La Fiorentina onora la memoria Davide Astori battendo per 1-0 l’Udinese e cogliendo in questo modo la terza vittoria consecutiva in trasferta dall’inizio del campionato. Sono passati ormai t ...