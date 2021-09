Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? La #Fiorentina di #Vlahovic batte l'#Udinese. #Berardi trascina il #Sassuolo ? - infoitsport : La Fiorentina di Vlahovic batte l'Udinese. Berardi trascina il Sassuolo - Fiorentinanews : La #Fiorentina vola a ridosso di #Roma e #Inter, l'#Empoli scavalca il #Bologna e #Berardi trascina il #Sassuolo. G… - blogsicilia : #notizie #sicilia Fiorentina e Sassuolo di misura, poker Empoli col Bologna - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sassuolo

... 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Empoli batte il Bologna,la Salernitana e lapassa a ...Laprende coraggio e, al 15', Walace atterra Bonaventura in area bianconera; l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Vlahovic conclude centralmente per la rete ...Salernitana sconfitta dal Sassuolo. L'Empoli vince in scioltezza col Bologna. Vittoria esterna per la Fiorentina a Udine ...A fatica, il Sassuolo batte la Salernitana e torna alla vittoria dopo quattro gare. Ossigeno per gli uomini di Dionisi, che ringraziano la rete di Berardi a inizio ripresa. I granata, ultimi in classi ...