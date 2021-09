FeralpiSalò-Juventus Under 23, rocambolesco 3-2: i ragazzi di Zauli sconfitti al Turina (Di domenica 26 settembre 2021) Non arriva la seconda vittoria consecutiva durante questa settimana per la Juventus Under 23, che anzi si deve arrendere contro la FeralpiSalò. Nonostante nello scorso scontro tra i due club la squadra di Zauli abbia avuto la meglio in Coppa Italia, in campionato la vittoria va ai ragazzi di Vecchi. Una partita piena di gol e bel gioco che si è conclusa sul 3-2 per il club lombardo. Si ferma dunque la Juventus Under 23, che al gol di Guerra e alla doppietta di Luppi ha risposto con la coppia Sekulov e Aké. I due giovani juventini avevano regalato i 3 punti nella scorsa partita contro la Triestina, ma oggi non sono bastati. Adesso testa alla prossima partita in casa contro la Giana Erminio. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Non arriva la seconda vittoria consecutiva durante questa settimana per la23, che anzi si deve arrendere contro la. Nonostante nello scorso scontro tra i due club la squadra diabbia avuto la meglio in Coppa Italia, in campionato la vittoria va aidi Vecchi. Una partita piena di gol e bel gioco che si è conclusa sul 3-2 per il club lombardo. Si ferma dunque la23, che al gol di Guerra e alla doppietta di Luppi ha risposto con la coppia Sekulov e Aké. I due giovani juventini avevano regalato i 3 punti nella scorsa partita contro la Triestina, ma oggi non sono bastati. Adesso testa alla prossima partita in casa contro la Giana Erminio. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

