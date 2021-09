Fedez e Chiara Ferragni spiegano i motivi della lite in barca: "Quello è stato il momento peggiore" (Di domenica 26 settembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni, durante una diretta Instagram, ha rivelato che cosa si celava dietro alla loro celebre lite, che si è verificata prima del loro terzo anniversario di nozze. Chiara Ferragni e Fedez hanno parlato della genesi della loro lite che si è verificata quasi un mese fa su uno yacht sul lago di Como, alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia ha deciso di rivelare qual è stato il vero motivo dell'alterco attraverso una lunga diretta Instagram. "È vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c'è stata proprio mentre ci hanno fotografati." Ha spiegato il cantante. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021), durante una diretta Instagram, ha rivelato che cosa si celava dietro alla loro celebre, che si è verificata prima del loro terzo anniversario di nozze.hanno parlatogenesiloroche si è verificata quasi un mese fa su uno yacht sul lago di Como, alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia ha deciso di rivelare qual èil vero motivo dell'alterco attraverso una lunga diretta Instagram. "È vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c'è stata proprio mentre ci hanno fotografati." Ha spiegato il cantante. ...

