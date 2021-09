Federica Pellegrini | striscioni sospetti dagli spalti | cosa ne pensano davvero di lei – FOTO

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - LAROMA24 : Instagram, Federica Pellegrini si ritira e i tifosi le dedicano uno striscione: “Speravo de affogà prima!”. E lei s… - siamo_la_Roma : ?? Lo striscione dedicato a Federica #Pellegrini ?? Con il richiamo all'addio al calcio di #Totti ?? 'Speravo de affo… - romanewseu : “Speravo d’affogà prima”: lo striscione per Federica #Pellegrini, che scrive a #Totti (FOTO) #ASRoma… - sportli26181512 : 'Speravo d'affogà prima': lo striscione per Federica Pellegrini, che scrive a Totti: Nel weekend che chiude la regu… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Cinque vittorie individuali firmate Italia e tre successi in staffetta. La prima giornata del match 10 della ISL a Napoli si tinge di azzurro con gli Aqua Centurions diche mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale chiudendo in testa la prima parte di gare con 306.5 punti. E se si confermeranno, oggi vedremo l'ultima gara in Italia della ...NAPOLI -come Francesco Totti , due bandiere di sport diversi ma accomunati dall'amore dei rispettivi fan. Quando si tratta di salutare i propri idoli non è mai facile, per qualcuno ...Una delle più grandi nuotatrici di sempre dice addio alle vasche, Federica Pellegrini oggi lascia il nuoto. Federica Pellegrini e l’addio alle vasche () Il nuoto mo ...Cinque vittorie individuali firmate Italia e tre successi in staffetta. La prima giornata del match 10 della ISL a Napoli si tinge di azzurro con gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini che mettono ...