(Di lunedì 27 settembre 2021) Con FCAsarà ora possibile richiedere unmento per l'acquisto dell'desiderata completamente, cone semplici passaggi. Una piattaforma intuitiva, full responsive, basata su tecnologie avanzate come il riconoscimento da remoto e l'acquisizione rapida dei documenti tramite foto, che si aggiunge all'Check, il servizio di prevalutazione creditizia digitale. I punti di accesso. Il nuovo canale eCommerce di FCAè dedicato ai modelli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia, ed è fruibile sia dai siti ufficiali dei marchi, sia dai siti ufficiali dei concessionari presenti su tutto il territorio nazionale. Dopo aver scelto il modello, l'importo della rata e la durata delmanto, basterà caricare direttamente ...

Advertising

dinoadduci : FCA Bank - L'auto si finanzia online con pochi clic -

Ultime Notizie dalla rete : FCA Bank

Motorionline

ha lanciato un nuovo canale e - commerce per richiedere, in modalita' 100% digitale, un finanziamento per l'acquisto di un'auto. La societa', joint venture paritetica tra Stellantis e Credit ...Il massimo sconto col finanziamento, soggetto ad approvazione. Quelle della rottamazione over 10 anni sono le normative nazionali, ed è inutile pressare la concessionaria chiedendo uno ...Con FCA Bank sarà ora possibile richiedere un finanziamento per l'acquisto dell’auto desiderata completamente online, con pochi e semplici passaggi. Una piattaforma intuitiva, full responsive, basata ...L'e-commerce di FCA Bank è dedicato ai modelli a marchio Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia del Gruppo Stellantis ...